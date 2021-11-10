В Україні вже 3,13 млн випадків COVID-19, за добу - 23 283
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні зафіксовано вже 3,13 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 листопада, - понад 23 тисячі, зростання майже на чверть проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому близько 5,7 тисячі осіб, стрибок у порівнянні з попереднім днем. Вдруге з початку пандемії показник летальних випадків за добу вище 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"За добу 9 листопада в Україні зафіксовано 23 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 5 696 осіб;
-
- летальних випадків – 816;
-
- одужало – 16 277 осіб.
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 3 130 772 особи;
-
- одужало – 2 553 842 особи;
-
- летальних випадків – 74 206;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 14 999 766.
-
Деталі
Із захворілих за минулу добу: дітей – 1 539, медпрацівників – 529.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1792) області, місті Київ (1740), Харківській (1719), Полтавській (1591), Одеській (1516) областях.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження зокрема "червоної" зони. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".
20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня. Згодом у "червону" зону перейшли 16 областей та Київ.