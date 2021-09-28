В Украине уже 2,4 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 552

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,4 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 сентября, - более 6,5 тысячи, более чем удвоение показателя по сравнению с предыдущим днем. Госпитализировано за сутки при этом около 1,3 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.