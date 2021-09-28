В Украине уже 2,4 млн случаев COVID-19, за сутки - 6 552
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,4 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 27 сентября, - более 6,5 тысячи, более чем удвоение показателя по сравнению с предыдущим днем. Госпитализировано за сутки при этом около 1,3 тысячи человек, что меньше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 27 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 6552 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализированы - 1288 человек;
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- летальных случаев - 143;
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- выздоровели - 2927 человек.
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- протестировано: методом ПЦР - 31 051 человек, методом ИФА - 9067 человек, экспресс-тестами - 25 694 человека.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 401 956 человек;
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- выздоровели - 2 248 071 человек;
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- летальных исходов - 55 863;
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- проведено ПЦР-тестов - 12 741 131.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 574, медработников - 165.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500), областях и городе Киев (461).
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 19-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.