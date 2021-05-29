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В Украине уже 2,199 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 096

Киев • УНН

 • 25928 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,199 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 мая - почти 3,1 тыс., что меньше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки столько же, сколько и накануне - 156. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

В Украине уже 2,199 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 096

Цитата

“29 мая 2021 года в Украине зафиксировано 3096 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них — 144 ребенка и 55 медработников”, — говорится в сообщении.

Детали

Также за минувшие сутки:
— госпитализированы — 1309 человек;
— летальных случаев — 156;
— выздоровели — 10199 человек;

Сообщается, что за сутки было протестировано методом ПЦР — 25 401 человека, методом ИФА — 10 963 лица, экспресс-тестами — 21 020 человек.

За все время пандемии в Украине:

— заболело — 2 199 769 лица;
— выздоровели — 2 030 415 человек;
— летальных случаев — 50 388;
— проведения ПЦР-тестов — 10 156 756.

Ситуация по регионам

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях”, — рассказали в Минздраве.

Случаев / прививок (1 доза):

  • г. Киев — 377/856
  • Винницкая область — 58/110
  • Волынская область — 87/80
  • Днепропетровская область — 261/2 492
  • Донецкая область — 120/375
  • Житомирская область — 77/34
  • Закарпатская область — 62/122
  • Запорожская область — 170/503
  • Ивано-Франковская область — 65/295
  • Киевская область — 197/224
  • Кировоградская область — 31/63
  • Луганская область — 31/62
  • Львовская область — 231/400
  • Николаевская область — 141/883
  • Одесская область — 167/573
  • Полтавская область — 106/704
  • Ровенская область — 156/102
  • Сумская область — 106/182
  • Тернопольская область — 57/22
  • Харьковская область — 169/604
  • Херсонская область — 77/276
  • Хмельницкая область — 76/42
  • Черкасская область — 129/160
  • Черновицкая область — 62/57
  • Черниговская область — 83/330.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.

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