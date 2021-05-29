В Украине уже 2,199 млн случаев COVID-19, за сутки - 3 096

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,199 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 мая - почти 3,1 тыс., что меньше, чем днем ранее. Летальных случаев за сутки столько же, сколько и накануне - 156. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.