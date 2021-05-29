В Україні вже 2,199 млн випадків COVID-19, за добу - 3 096
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,199 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 28 травня, — майже 3,1 тис., що менше, ніж днем раніше. Летальних випадків за добу стільки, скільки і напередодні — 156. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
Цитата
“29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 096 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них — 144 дитини та 55 медпрацівників”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
Також за минулу добу:
— госпіталізовано — 1 309 осіб;
— летальних випадків — 156;
— одужало — 10 199 осіб;
Повідомляється, що за добу було протестовано методом ПЛР — 25 401 особи, методом ІФА — 10 963 особи, експрес-тестами — 21 020 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 2 199 769 особи;
— одужало — 2 030 415 осіб;
— летальних випадків — 50 388;
— проведено ПЛР-тестувань — 10 156 756.
Ситуація по регіонам
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях”, — розповіли в МОЗ.
Випадків/щеплень (1 доза):
-
- м. Київ — 377/856
-
- Вінницька область — 58/110
-
- Волинська область — 87/80
-
- Дніпропетровська область — 261/2 492
-
- Донецька область — 120/375
-
- Житомирська область — 77/34
-
- Закарпатська область — 62/122
-
- Запорізька область — 170/503
-
- Івано-Франківська область — 65/295
-
- Київська область — 197/224
-
- Кіровоградська область — 31/63
-
- Луганська область — 31/62
-
- Львівська область — 231/400
-
- Миколаївська область — 141/883
-
- Одеська область — 167/573
-
- Полтавська область — 106/704
-
- Рівненська область — 156/102
-
- Сумська область — 106/182
-
- Тернопільська область — 57/22
-
- Харківська область — 169/604
-
- Херсонська область — 77/276
-
- Хмельницька область — 76/42
-
- Черкаська область — 129/160
-
- Чернівецька область — 62/57
-
- Чернігівська область — 83/330.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.