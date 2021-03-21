В Украине уже 1,546 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 145
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,546 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 20 марта, - 11,1 тыс., что меньше, чем вчера. При этом количество госпитализированных за сутки, как и накануне, более 4 тыс. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
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“11 145 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 марта 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 199 медработников”, — сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
— госпитализированы — 4838 человек;
— летальных случаев — 166;
— выздоровели — 3877 человек;
— осуществлено тестирований за сутки — 68 776 (в том числе методом ПЦР — 35 240, методом ИФА — 6443, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 27 093).
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 1 546 363 лица;
— выздоровели — 1 257 849 человек;
— летальных случаев — 29 941;
— проведения ПЦР-тестов — 7 659 777.
“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1 117), Харьковской (879), Житомирской (814), Днепропетровской (760) и Хмельницкой (740) областях”, — сообщил министр.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
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- г. Киев — 434 случая;
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- Винницкая область — 664 случая;
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- Волынская область — 173 случая;
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- Днепропетровская область — 760 случаев;
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- Донецкая область — 373 случая;
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- Житомирская область — 814 случаев;
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- Закарпатская — 367 случаев;
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- Запорожская область — 274 случая;
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- Ивано-Франковская область — 331 случай;
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- Киевская область — 654 случая;
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- Кировоградская область — 95 случаев;
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- Луганская область — 23 случая;
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- Львовская область — 1117 случаев;
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- Николаевская область — 353 случая;
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- Одесская область — 660 случаев;
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- Полтавская область — 267 случаев;
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- Ровенская область — 217 случаев;
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- Сумская область — 388 случаев;
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- Тернопольская область — 376 случаев;
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- Харьковская область — 879 случаев;
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- Херсонская область — 165 случаев;
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- Хмельницкая область — 740 случаев;
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- Черкасская область — 291 случай;
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- Черновицкая область — 418 случаев;
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- Черниговская область — 312 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина.
С 24 февраля Украина снова вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — теперь действует на территории всей страны, однако будут вноситься некоторые смягчения. Оранжевый уровень — устанавливаются после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.