В Україні вже 1,546 млн випадків COVID-19, за добу - 11 145
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,546 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 20 березня, - 11,1 тис., що менше, ніж учора. При цьому кількість госпіталізованих за добу, як і напередодні, понад 4 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
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“11 145 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 585 дітей та 199 медпрацівників”, — повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
— госпіталізовано — 4 838 осіб;
— летальних випадків — 166;
— одужало — 3 877 осіб;
— здійснено тестувань за добу — 68 776(зокрема методом ПЛР — 35 240, методом ІФА — 6 443, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 — 27 093).
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 1 546 363 особи;
— одужало — 1 257 849 осіб;
— летальних випадків — 29 941;
— проведено ПЛР-тестувань — 7 659 777.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях”, — повідомив міністр.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
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- м. Київ — 434 випадки;
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- Вінницька область — 664 випадки;
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- Волинська область — 173 випадки;
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- Дніпропетровська область — 760 випадків;
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- Донецька область — 373 випадки;
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- Житомирська область — 814 випадків;
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- Закарпатська — 367 випадків;
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- Запорізька область — 274 випадки;
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- Івано-Франківська область — 331 випадок;
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- Київська область — 654 випадки;
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- Кіровоградська область — 95 випадків;
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- Луганська область — 23 випадки;
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- Львівська область — 1 117 випадків;
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- Миколаївська область — 353 випадки;
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- Одеська область — 660 випадків;
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- Полтавська область — 267 випадків;
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- Рівненська область — 217 випадків;
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- Сумська область — 388 випадків;
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- Тернопільська область — 376 випадків;
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- Харківська область — 879 випадків;
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- Херсонська область — 165 випадків;
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- Хмельницька область — 740 випадків;
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- Черкаська область — 291 випадок;
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- Чернівецька область — 418 випадків;
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- Чернігівська область — 312 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — наразі діє на території всієї країни, однак будуть вноситися деякі пом’якшення. Помаранчевий рівень — встановлюються після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.