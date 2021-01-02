В Украине уже 1,069 млн случаев COVID-19, за сутки - 5 038
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Украине на 8 часов 2 января зафиксировано уже 1,069 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 1 января - только 5 000, меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"5 038 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 2 января 2021 года. В частности, заболели 182 ребенка и 131 медработников", - сообщил Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
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- выздоровели - 2606 человек;
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- летальных исходов - 51;
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- осуществлено тестирований за сутки - 17 930 (в том числе методом ПЦР - 14 975, методом ИФА - 2955).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 069 517 человек;
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- выздоровели - 722 615 человек;
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- летальных исходов - 18 731;
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- проведения ПЦР-тестов - 5 597 641.
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Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 112 649 случаев;
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- Винницкая область - 22 801 случай;
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- Волынская область - 33 312 случая;
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- Днепропетровская область - 59 293 случаи;
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- Донецкая область - 37 198 случаев;
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- Житомирская область - 39 982 случая;
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- Закарпатская область - 28 407 случаев;
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- Запорожская область - 54 717 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 43 489 случаев;
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- Киевская область - 60 238 случаев;
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- Кировоградская область - 8544 случая;
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- Луганская область - 10 923 случая;
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- Львовская область - 62 130 случаев;
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- Николаевская область - 31 705 случаев;
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- Одесская область - 71 889 случаев;
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- Полтавская область - 36 733 случая;
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- Ровенская область - 41 503 случая;
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- Сумская область - 41 350 случаев;
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- Тернопольская область - 34 275 случаев;
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- Харьковская область - 70 212 случая;
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- Херсонская область - 18 044 случая;
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- Хмельницкая область - 39 932 случаи;
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- Черкасская область - 39 481 случай;
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- Черновицкая область - 40 357 случаев;
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- Черниговская область - 30 353 случая.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.
Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.