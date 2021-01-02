В Україні вже 1,069 млн випадків COVID-19, за добу - 5 038
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В Україні на 8 годину 2 січня зафіксовано вже 1,069 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 1 січня - лише 5 тисяч, менше, ніж добою раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників", - повідомив Степанов.
За його даними, також за минулу добу:
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- одужало – 2 606 осіб;
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- летальних випадків – 51;
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- здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 069 517 осіб;
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- одужало – 722 615 осіб;
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- летальних випадків – 18 731;
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- проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.
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Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 112 649 випадків;
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- Вінницька область – 22 801 випадок;
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- Волинська область – 33 312 випадки;
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- Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
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- Донецька область – 37 198 випадків;
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- Житомирська область – 39 982 випадки;
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- Закарпатська область – 28 407 випадків;
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- Запорізька область – 54 717 випадків;
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- Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
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- Київська область – 60 238 випадків;
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- Кіровоградська область – 8 544 випадки;
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- Луганська область – 10 923 випадки;
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- Львівська область – 62 130 випадків;
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- Миколаївська область – 31 705 випадків;
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- Одеська область – 71 889 випадків;
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- Полтавська область – 36 733 випадки;
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- Рівненська область – 41 503 випадки;
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- Сумська область – 41 350 випадків;
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- Тернопільська область – 34 275 випадків;
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- Харківська область – 70 212 випадки;
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- Херсонська область – 18 044 випадки;
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- Хмельницька область – 39 932 випадки;
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- Черкаська область – 39 481 випадок;
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- Чернівецька область – 40 357 випадків;
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- Чернігівська область – 30 353 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.