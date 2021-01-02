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В Україні вже 1,069 млн випадків COVID-19, за добу - 5 038

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. В Україні на 8 годину 2 січня зафіксовано вже 1,069 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 1 січня - лише 5 тисяч, менше, ніж добою раніше. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 1,069 млн випадків COVID-19, за добу - 5 038

"5 038 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 2 січня 2021 року. Зокрема, захворіли 182 дитини та 131 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За його даними, також за минулу добу:

  • одужало – 2 606 осіб;
  • летальних випадків – 51;
  • здійснено тестувань за добу – 17 930 (зокрема методом ПЛР – 14 975, методом ІФА – 2 955).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 069 517 осіб;
  • одужало – 722 615 осіб;
  • летальних випадків – 18 731;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 597 641.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 112 649 випадків;
  • Вінницька область – 22 801 випадок;
  • Волинська область – 33 312 випадки;
  • Дніпропетровська область – 59 293 випадки;
  • Донецька область – 37 198 випадків;
  • Житомирська область – 39 982 випадки;
  • Закарпатська область – 28 407 випадків;
  • Запорізька область – 54 717 випадків;
  • Івано-Франківська область – 43 489 випадків;
  • Київська область – 60 238 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 544 випадки;
  • Луганська область – 10 923 випадки;
  • Львівська область – 62 130 випадків;
  • Миколаївська область – 31 705 випадків;
  • Одеська область – 71 889 випадків;
  • Полтавська область – 36 733 випадки;
  • Рівненська область – 41 503 випадки;
  • Сумська область – 41 350 випадків;
  • Тернопільська область – 34 275 випадків;
  • Харківська область – 70 212 випадки;
  • Херсонська область – 18 044 випадки;
  • Хмельницька область – 39 932 випадки;
  • Черкаська область – 39 481 випадок;
  • Чернівецька область – 40 357 випадків;
  • Чернігівська область – 30 353 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 17-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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