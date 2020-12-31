В Украине уже 1,055 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 699
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 31 декабря зафиксировано уже 1,055 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - почти 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших, а количество госпитализированных - снова под 3 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"9699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 декабря 2020 года. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников", - сообщил Степанов.
По его данным, также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 2704 человека;
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- летальных случаев - 209;
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- выздоровели - 11803 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 58 547 (в том числе методом ПЦР - 38 932, методом ИФА - 19 615).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 055 047 человек;
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- выздоровели - 709 993 человека;
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- летальных исходов - 18 533;
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- проведено ПЦР-тестов - 5 585 615.
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"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях", - отметил глава Минздрава.
Количество заболеваний в регионах:
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- Киев - 111471 случай;
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- Винницкая область - 22 500 случаев;
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- Волынская область - 33 016 случаев;
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- Днепропетровская область - 58 561 случай;
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- Донецкая область - 36 391 случай;
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- Житомирская область - 39 202 случая;
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- Закарпатская область - 28 200 случаев;
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- Запорожская область - 54 088 случаев;
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- Ивано-Франковская область - 43 190 случаев;
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- Киевская область - 59 204 случаи;
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- Кировоградская область - 8448 случаев;
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- Луганская область - 10 508 случаев;
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- Львовская область - 61 268 случаев;
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- Николаевская область - 30 900 случаев;
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- Одесская область - 71 125 случаев;
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- Полтавская область - 36 079 случаев;
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- Ровенская область - 40 990 случаев;
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- Сумская область - 40 642 случая;
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- Тернопольская область - 34 023 случая;
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- Харьковская область - 69 377 случаев;
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- Херсонская область - 17 752 случая;
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- Хмельницкая область - 39 187 случаев;
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- Черкасская область - 39 011 случаев;
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- Черновицкая область - 40 017 случаев;
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- Черниговская область - 29 897 случаев.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 82 663 945 человек, из них выздоровели 46 684 053. Количество умерших возросло до 1 804 138.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.
Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.