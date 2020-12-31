В Украине уже 1,055 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 699

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 31 декабря зафиксировано уже 1,055 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - почти 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших, а количество госпитализированных - снова под 3 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.