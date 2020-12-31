В Украине уже 1,055 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 699

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 63646 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 124601 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 134700 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 318546 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 186714 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 457474 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 337282 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 223869 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249001 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257418 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
4м/с
83%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 84488 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 23700 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 47135 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 42787 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 26924 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 84763 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 91966 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 181784 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 318564 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 457489 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 11042 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 26293 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 34481 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 64089 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 86674 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

В Украине уже 1,055 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 699

Киев • УНН

 • 13222 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 31 декабря зафиксировано уже 1,055 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - почти 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших, а количество госпитализированных - снова под 3 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

В Украине уже 1,055 млн случаев COVID-19, за сутки - 9 699

"9699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 декабря 2020 года. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников", - сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 2704 человека;
  • летальных случаев - 209;
  • выздоровели - 11803 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 58 547 (в том числе методом ПЦР - 38 932, методом ИФА - 19 615).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 1 055 047 человек;
  • выздоровели - 709 993 человека;
  • летальных исходов - 18 533;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 585 615.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях", - отметил глава Минздрава.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 111471 случай;
  • Винницкая область - 22 500 случаев;
  • Волынская область - 33 016 случаев;
  • Днепропетровская область - 58 561 случай;
  • Донецкая область - 36 391 случай;
  • Житомирская область - 39 202 случая;
  • Закарпатская область - 28 200 случаев;
  • Запорожская область - 54 088 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 43 190 случаев;
  • Киевская область - 59 204 случаи;
  • Кировоградская область - 8448 случаев;
  • Луганская область - 10 508 случаев;
  • Львовская область - 61 268 случаев;
  • Николаевская область - 30 900 случаев;
  • Одесская область - 71 125 случаев;
  • Полтавская область - 36 079 случаев;
  • Ровенская область - 40 990 случаев;
  • Сумская область - 40 642 случая;
  • Тернопольская область - 34 023 случая;
  • Харьковская область - 69 377 случаев;
  • Херсонская область - 17 752 случая;
  • Хмельницкая область - 39 187 случаев;
  • Черкасская область - 39 011 случаев;
  • Черновицкая область - 40 017 случаев;
  • Черниговская область - 29 897 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, всего в мире на COVID-19 заболело 82 663 945 человек, из них выздоровели 46 684 053. Количество умерших возросло до 1 804 138.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,743.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.05