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Від коронавірусної інфекції у світі померло 1,8 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Станом на ранок четверга у світі інфекцією, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, захворіло вже понад 82,6 млн людей, від наслідків хвороби померло 1,8 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Від коронавірусної інфекції у світі померло 1,8 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 82 663 945 людей, з них одужало 46 684 053. Кількість померлих зросла до 1 804 138.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (19 739 502), Індія (10 244 852), Бразилія (7 619 200), Росія (3 100 018), Франція (2 657 624), Велика Британія (2 440 202), Туреччина (2 194 272) та Італія (2 083 689).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (342 312), Бразилії (193 875) та Індії (148 439).

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 076 880. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 045 348 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 18 324 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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