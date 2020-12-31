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От коронавирусной инфекции в мире умерло 1,8 млн человек

Киев • УНН

 • 12541 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. По состоянию на утро четверга в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже более 82,6 млн человек, а от последствий этой болезни умерло 1,8 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

От коронавирусной инфекции в мире умерло 1,8 млн человек

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 82 663 945 человек, из них выздоровели 46 684 053. Количество умерших возросло до 1 804 138.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (19 739 502), Индия (10 244 852), Бразилия (7 619 200), Россия (3 100 018), Франция (2 657 624), Великобритания (2 440 202), Турция (2 194 272) и Италия (2 083 689).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (342 312), Бразилии (193 875) и Индии (148 439).

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 076 880. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 045 348 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 18 324 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией .

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