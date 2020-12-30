В Україні вже 1,045 млн випадків COVID-19, за добу - 7 986
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 30 грудня зафіксовано вже 1,045 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - майже 8 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу більша, ніж кількість захворілих, однак госпіталізованих - під 3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"7 986 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 30 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 272 дитини та 453 медпрацівники", - йдеться у повідомленні міністра.
За його даними, також за минулу добу:
-
- госпіталізовано – 2 925 осіб;
-
- летальних випадків – 243;
-
- одужало – 16 355 осіб;
-
- здійснено тестувань за добу – 52 746 (зокрема методом ПЛР – 35 504, методом ІФА – 17 242).
-
За весь час пандемії в Україні:
-
- захворіло – 1 045 348 осіб;
-
- одужало – 698 190 осіб;
-
- летальних випадків – 18 324;
-
- проведено ПЛР-тестувань – 5 546 683.
-
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 131), Запорізькій (739), Одеській (729), Київській (623), Дніпропетровській (462) та Харківській (412) областях", - додав Степанов.
Кількість захворювань в регіонах:
-
- місто Київ – 110 139 випадків;
-
- Вінницька область – 22 242 випадки;
-
- Волинська область – 32 735 випадків;
-
- Дніпропетровська область – 58 094 випадки;
-
- Донецька область – 35 905 випадків;
-
- Житомирська область – 38 720 випадків;
-
- Закарпатська область – 28 065 випадків;
-
- Запорізька область – 53 428 випадків;
-
- Івано-Франківська область – 43 072 випадки;
-
- Київська область – 58 535 випадків;
-
- Кіровоградська область – 8 345 випадків;
-
- Луганська область – 10 218 випадків;
-
- Львівська область – 60 923 випадки;
-
- Миколаївська область – 30 500 випадків;
-
- Одеська область – 70 592 випадки;
-
- Полтавська область – 35 788 випадків;
-
- Рівненська область – 40 672 випадки;
-
- Сумська область – 40 305 випадків;
-
- Тернопільська область – 33 789 випадків;
-
- Харківська область – 68 807 випадків;
-
- Херсонська область – 17 497 випадків;
-
- Хмельницька область – 38 833 випадки;
-
- Черкаська область – 38 696 випадків;
-
- Чернівецька область – 39 815 випадків;
-
- Чернігівська область – 29 633 випадки.
-
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 81 968 448 людей, з них одужало 46 301 828. Кількість померлих зросла до 1 789 007.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.