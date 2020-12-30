В Украине уже 1,045 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 986

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 30 декабря зафиксировано уже 1,045 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - почти 8 тысяч, рост по сравнению с предыдущими сутками. Количество выздоровевших за сутки больше, чем количество заболевших, однако госпитализированных - под 3 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.