В Украине уже 1,045 млн случаев COVID-19, за сутки - 7 986
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Украине на 8 часов 30 декабря зафиксировано уже 1,045 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - почти 8 тысяч, рост по сравнению с предыдущими сутками. Количество выздоровевших за сутки больше, чем количество заболевших, однако госпитализированных - под 3 тысячи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 30 декабря 2020 года. В частности, заболели 272 ребенка и 453 медработники", - говорится в сообщении министра.
По его данным, также за минувшие сутки:
-
- госпитализированы - 2925 человек;
-
- летальных случаев - 243;
-
- выздоровели - 16 355 человек;
-
- осуществлено тестирований за сутки - 52 746 (в том числе методом ПЦР - 35 504, методом ИФА - 17 242).
-
За все время пандемии в Украине:
-
- заболело - 1 045 348 человек;
-
- выздоровели - 698 190 человек;
-
- летальных исходов - 18 324;
-
- проведено ПЦР-тестов - 5 546 683.
-
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях", - добавил Степанов.
Количество заболеваний в регионах:
-
- Киев - 110139 случаев;
-
- Винницкая область - 22 242 случая;
-
- Волынская область - 32 735 случаев;
-
- Днепропетровская область - 58 094 случаи;
-
- Донецкая область - 35 905 случаев;
-
- Житомирская область - 38 720 случаев;
-
- Закарпатская область - 28 065 случаев;
-
- Запорожская область - 53 428 случаев;
-
- Ивано-Франковская область - 43 072 случая;
-
- Киевская область - 58 535 случаев;
-
- Кировоградская область - 8345 случаев;
-
- Луганская область - 10 218 случаев;
-
- Львовская область - 60 923 случая;
-
- Николаевская область - 30 500 случаев;
-
- Одесская область - 70 592 случаи;
-
- Полтавская область - 35 788 случаев;
-
- Ровенская область - 40 672 случая;
-
- Сумская область - 40 305 случаев;
-
- Тернопольская область - 33 789 случаев;
-
- Харьковская область - 68 807 случаев;
-
- Херсонская область - 17 497 случаев;
-
- Хмельницкая область - 38 833 случаи;
-
- Черкасская область - 38 696 случаев;
-
- Черновицкая область - 39 815 случаев;
-
- Черниговская область - 29 633 случая.
-
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, всего в мире COVID-19 заболело 81 968 448 человек, из них выздоровели 46 301 828. Количество умерших возросло до 1 789 007.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающий ситуацию с коронавируса в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 20-м - по количеству смертей от COVID-19.
Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря ввели новые карантинные ограничения.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.