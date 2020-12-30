На COVID-19 у світі захворіло вже майже 82 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 81 968 448 людей, з них одужало 46 301 828. Кількість померлих зросла до 1 789 007.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (19 557 275), Індія (10 224 303), Бразилія (7 563 551), Росія (3 073 923), Франція (2 631 110), Велика Британія (2 389 963), Туреччина (2 178 580) та Італія (2 067 487).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (338 561), Бразилії (192 681) та Індії (148 153).

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 068 476. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 037 362 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 18 081 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.