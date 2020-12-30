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На COVID-19 в мире заболело уже почти 82 млн человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. По состоянию на утро среды в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заболело уже почти 82 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

На COVID-19 в мире заболело уже почти 82 млн человек

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 81 968 448 человек, из них выздоровели 46 301 828. Количество умерших возросло до 1 789 007.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (19 557 275), Индия (10 224 303), Бразилия (7 563 551), Россия (3 073 923), Франция (2 631 110), Великобритания (2 389 963), Турция (2 178 580) и Италия (2 067 487).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (338 561), Бразилии (192 681) и Индии (148 153).

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 068 476. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 037 362 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 18 081 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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