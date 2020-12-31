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В Україні вже 1,055 млн випадків COVID-19, за добу - 9 699

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 31 грудня зафіксовано вже 1,055 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - майже 10 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих, а кількість госпіталізованих - знову під 3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 1,055 млн випадків COVID-19, за добу - 9 699

"9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За його даними, також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 704 особи;
  • летальних випадків – 209;
  • одужало – 11 803 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 055 047 осіб;
  • одужало – 709 993 особи;
  • летальних випадків – 18 533;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях", - зазначив голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:

  • місто Київ – 111 471 випадок;
  • Вінницька область – 22 500 випадків;
  • Волинська область – 33 016 випадків;
  • Дніпропетровська область – 58 561 випадок;
  • Донецька область – 36 391 випадок;
  • Житомирська область – 39 202 випадки;
  • Закарпатська область – 28 200 випадків;
  • Запорізька область – 54 088 випадків;
  • Івано-Франківська область – 43 190 випадків;
  • Київська область – 59 204 випадки;
  • Кіровоградська область – 8 448 випадків;
  • Луганська область – 10 508 випадків;
  • Львівська область – 61 268 випадків;
  • Миколаївська область – 30 900 випадків;
  • Одеська область – 71 125 випадків;
  • Полтавська область – 36 079 випадків;
  • Рівненська область – 40 990 випадків;
  • Сумська область – 40 642 випадки;
  • Тернопільська область – 34 023 випадки;
  • Харківська область – 69 377 випадків;
  • Херсонська область – 17 752 випадки;
  • Хмельницька область – 39 187 випадків;
  • Черкаська область – 39 011 випадків;
  • Чернівецька область – 40 017 випадків;
  • Чернігівська область – 29 897 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 82 663 945 людей, з них одужало 46 684 053. Кількість померлих зросла до 1 804 138.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.

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