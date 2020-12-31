В Україні вже 1,055 млн випадків COVID-19, за добу - 9 699
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. В Україні на 8 годину 31 грудня зафіксовано вже 1,055 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - майже 10 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих, а кількість госпіталізованих - знову під 3 тисячі. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників", - повідомив Степанов.
За його даними, також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 2 704 особи;
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- летальних випадків – 209;
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- одужало – 11 803 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 055 047 осіб;
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- одужало – 709 993 особи;
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- летальних випадків – 18 533;
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- проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.
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"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях", - зазначив голова МОЗ.
Кількість захворювань в регіонах:
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- місто Київ – 111 471 випадок;
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- Вінницька область – 22 500 випадків;
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- Волинська область – 33 016 випадків;
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- Дніпропетровська область – 58 561 випадок;
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- Донецька область – 36 391 випадок;
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- Житомирська область – 39 202 випадки;
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- Закарпатська область – 28 200 випадків;
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- Запорізька область – 54 088 випадків;
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- Івано-Франківська область – 43 190 випадків;
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- Київська область – 59 204 випадки;
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- Кіровоградська область – 8 448 випадків;
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- Луганська область – 10 508 випадків;
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- Львівська область – 61 268 випадків;
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- Миколаївська область – 30 900 випадків;
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- Одеська область – 71 125 випадків;
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- Полтавська область – 36 079 випадків;
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- Рівненська область – 40 990 випадків;
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- Сумська область – 40 642 випадки;
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- Тернопільська область – 34 023 випадки;
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- Харківська область – 69 377 випадків;
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- Херсонська область – 17 752 випадки;
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- Хмельницька область – 39 187 випадків;
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- Черкаська область – 39 011 випадків;
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- Чернівецька область – 40 017 випадків;
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- Чернігівська область – 29 897 випадків.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 82 663 945 людей, з них одужало 46 684 053. Кількість померлих зросла до 1 804 138.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.