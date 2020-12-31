В Україні вже 1,055 млн випадків COVID-19, за добу - 9 699

"9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників", - повідомив Степанов.

За його даними, також за минулу добу:



госпіталізовано – 2 704 особи;



летальних випадків – 209;



одужало – 11 803 особи;



здійснено тестувань за добу – 58 547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 055 047 осіб;



одужало – 709 993 особи;



летальних випадків – 18 533;



проведено ПЛР-тестувань – 5 585 615.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях", - зазначив голова МОЗ.

Кількість захворювань в регіонах:



місто Київ – 111 471 випадок;



Вінницька область – 22 500 випадків;



Волинська область – 33 016 випадків;



Дніпропетровська область – 58 561 випадок;



Донецька область – 36 391 випадок;



Житомирська область – 39 202 випадки;



Закарпатська область – 28 200 випадків;



Запорізька область – 54 088 випадків;



Івано-Франківська область – 43 190 випадків;



Київська область – 59 204 випадки;



Кіровоградська область – 8 448 випадків;



Луганська область – 10 508 випадків;



Львівська область – 61 268 випадків;



Миколаївська область – 30 900 випадків;



Одеська область – 71 125 випадків;



Полтавська область – 36 079 випадків;



Рівненська область – 40 990 випадків;



Сумська область – 40 642 випадки;



Тернопільська область – 34 023 випадки;



Харківська область – 69 377 випадків;



Херсонська область – 17 752 випадки;



Хмельницька область – 39 187 випадків;



Черкаська область – 39 011 випадків;



Чернівецька область – 40 017 випадків;



Чернігівська область – 29 897 випадків.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Додамо, всього у світі на COVID-19 захворіло 82 663 945 людей, з них одужало 46 684 053. Кількість померлих зросла до 1 804 138.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 20-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Раніше у МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

Уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня ввели нові карантинні обмеження.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.