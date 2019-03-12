В Украине выращивать свиней значительно дороже, чем в ЕС

"1-1,1 евро за 1 кг живого веса в Европе против 1,4-1,6 евро в Украине. Разница в 40-60% может в ближайшие годы привести к потере рыночных позиций 2/3 промышленных свинокомплексов", - уточнил он.

Чтобы уменьшить себестоимость выращивания свиней нужно сделать несколько шагов. Один из них - снижение затрат на корма, объясняет Бабенко.

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"Сегодня в Украине затраты корма на 1 кг живого веса составляют 30-35 грн, для сравнения у фермера в ЕС эта сумма достигает 20 грн. Как их уменьшить? Во-первых, закупать или самостоятельно производить комбикорма по научно обоснованным рецептам, сбалансированные с точки зрения наличия белков и других полезных компонентов. В Украине же часто действуют или по принципу "что дешевле", или "кто даст больше откат технологу", - уточнил эксперт.

Бабенко добавил, что удешевить себестоимость выращивания свиней можно путем перехода на альтернативные ингредиенты кормов. Речь идет о спиртовой барде (отходы от производства спирта, жидкий корм - ред.) и сое углубленной гидротермической обработки, которая дает гораздо больше энергии поголовью, чем обычный "сухой" комбикорм, пояснил он.

Как писал УНН, за год Украина сократила экспорт свинины на рекордные почти 300%.

Ряд специалистов связывают такую динамику, в частности, и с эпидемией АЧС, которая продолжается в Украине уже около 5 лет. Болезнь приводит к уничтожению десятков тысяч голов свиней в год и наносит колоссальный материальный ущерб фермерам.

Также напомним, по данным депутата Сергея Тригубенко, свинина на внутреннем рынке Украины сегодня стоит уже дороже, чем в ряде европейских стран.