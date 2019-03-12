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В Україні вирощувати свиней значно дорожче, аніж у ЄС

В Україні вирощувати свиней значно дорожче, аніж у ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні занадто висока собівартість вирощування свиней. Через це більшість вітчизняних свинарів не можуть заробляти реальні гроші. Про це у своєму блозі написав генеральний директор ТОВ "Центр підвищення ефективності в тваринництві" Микола Бабенко, передає УНН.

"1–1,1 євро за 1 кг живої ваги в Європі проти 1,4–1,6 євро в Україні. Різниця в 40-60% може найближчими роками призвести до втрати ринкових позицій 2/3 промислових свинокомплексів", - уточнив він.

Аби зменшити собівартість вирощування свиней потрібно зробити кілька кроків. Один із них — зниження витрат на корми, пояснює Бабенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: КМУ повинен почути вимогу свинарів про зниження податків - Тригубенко

"Сьогодні в Україні витрати корму на 1 кг живої ваги становлять 30-35 грн, для порівняння у фермера в ЄС ця сума досягає 20 грн. Як їх зменшити? По-перше, закуповувати або самостійно виробляти комбікорми за науково обґрунтованими рецептами, збалансованими з точки зору наявності білків та інших корисних компонентів. В Україні ж часто діють або за принципом "що дешевше", або "хто дасть більший відкат технологу", - уточнив експерт.

Бабенко додав, що здешевити собівартість вирощування свиней можна шляхом переходу на альтернативні інгредієнти кормів. Йдеться, зокрема про спиртову барду (відходи від виробництва спирту, рідкий корм - ред.) та сою поглибленої гідротермічної обробки, яка дає набагато більше енергії поголів'ю, ніж звичайний "сухий" комбікорм, пояснив він.

Як писав УНН, за рік Україна скоротила експорт свинини на рекордні майже 300%. 

Низка фахівців пов’язують таку динаміку, зокрема, і з епідемією АЧС, яка триває в Україні вже близько 5 років. Хвороба призводить до знищення десятків тисяч голів свиней щорічно та завдає колосальних матеріальних збитків фермерам.

Також нагадаємо, за даними депутата Сергія Тригубенка, свинина на внутрішньому ринку України сьогодні коштує вже дорожче, аніж у низці європейських країн. 

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