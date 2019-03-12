В Україні вирощувати свиней значно дорожче, аніж у ЄС

КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні занадто висока собівартість вирощування свиней. Через це більшість вітчизняних свинарів не можуть заробляти реальні гроші. Про це у своєму блозі написав генеральний директор ТОВ "Центр підвищення ефективності в тваринництві" Микола Бабенко, передає УНН.