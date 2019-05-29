В Украине разоблачили канал нелегалов из России в ЕС

"С начала прошлого года продолжается разработка преступной группировки (в составе выходцев из Таджикистана, Туркмении, Грузии и Азербайджана), причастного к организации транзитного канала незаконной миграции граждан стран Юго-Восточной Азии и Африки (преимущественно граждан Вьетнама, Бангладеш, а также Афганистана, Сомали, Пакистана, Непала, Мьянмы) в Россию и далее до украинско-венгерской и украинско-польской участков границы через города Одесса и Киев", - сообщили в пограничной службе.

По состоянию на май этого года правоохранители задокументировали 11 эпизодов противоправной деятельности при непосредственном или косвенного участия 22 человек, действовавших на территории трех областей Украины: Луганской, Харьковской и Одесской - и в Киеве. Также задержаны 49 незаконных мигрантов: 25 - из Бангладеша, 12 - из Вьетнама, 5 - из Афганистана, 3 - из Сомали, 2 - из Пакистана, 1 - из Непала, 1 - из Мьянмы.

"Трем основным организаторам сообщено о подозрении, один из них привлечены к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 332 УК Украины", - отметили пограничники.

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Правоохранители провели мероприятия, в том числе обыски в приграничье: Харькове, Харьковской, Луганской и Одесской областях - в частности в помещениях, где содержались незаконные мигранты, в местах проживания организаторов и пособников преступления. В результате обнаружено и изъято иностранную валюту, банковские карты, транспортные средства и средства связи, с использованием которых обеспечивалось функционирование канала противоправной деятельности.

Проведенные оперативно-розыскные и следственные действия позволили разоблачить следующие сегменты разветвленной преступной схемы.

Кроме того, с целью их нейтрализации 24 мая правоохранители при силовой поддержке военнослужащих 10 отдельного отряда оперативного реагирования "ДОЗОР" провели обыски частных домов отдельных жителей Миловского района Луганской области, причастных к незаконной переправке через государственную границу Украины граждан Вьетнама и Афганистана, отметили в пограничной службе.

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"28 мая 2019 года гражданину Украины, который обеспечивал функционирование канала незаконной миграции в пределах участка отдела пограничной службы "Меловое" Луганского пограничного отряда, а также гражданке Украины, которая в вышеупомянутой преступной схеме выполняла роль наблюдателя за действиями пограничных нарядов и осуществляла содержания незаконных мигрантов в собственном доме после их незаконной переправки ее приспешниками через государственную границу с Российской Федерации в Украине, было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины - ред.)", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, в Хмельницкой области правоохранители выдворили за пределы Украины 39-летнего нелегала, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.