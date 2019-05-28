З України видворили нелагала з кримінальним минулим
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Хмельницькій області правоохоронці видворили за межі країни 39-річного нелегала, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.
У квітні цього року в ході проведення операції "Мігрант" працівники кримінальної поліції спільно з колегами із міграційної служби у місті Красилові виявили іноземця, який порушив строки перебування на території України і перейшов на нелегальне становище.
Зазначається, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з наркотиками, і міг негативно вплинути на криміногенну ситуацію в області.
За процедурою нелегала на певний час помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, а днями у супроводі поліцейських та працівників міграційної служби доправили в аеропорт "Бориспіль" і видворили за межі України із забороною в’їзду на 5 років.
Нагадаємо, кримінального авторитета видворили за межі країни.