Из Украины выдворили нелагала с криминальным прошлым
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В Хмельницикой области правоохранители выдворили за пределы страны 39-летнего нелегала, который ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области, передает УНН.
В апреле этого года в ходе проведения операции "Мигрант" сотрудники криминальной полиции совместно с коллегами из миграционной службы в городе Красилов обнаружили иностранца, который нарушил сроки пребывания на территории Украины и перешел на нелегальное положение.
Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, и мог негативно повлиять на криминогенную ситуацию в области.
По процедуре нелегала на время поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, а на днях в сопровождении полицейских и работников миграционной службы доставили в аэропорт "Борисполь" и выдворили за пределы Украины с запретом въезда на 5 лет.
Напомним, криминального авторитета выдворили за пределы страны.