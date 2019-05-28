Из Украины выдворили нелагала с криминальным прошлым

В апреле этого года в ходе проведения операции "Мигрант" сотрудники криминальной полиции совместно с коллегами из миграционной службы в городе Красилов обнаружили иностранца, который нарушил сроки пребывания на территории Украины и перешел на нелегальное положение.

Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, и мог негативно повлиять на криминогенную ситуацию в области.

По процедуре нелегала на время поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся в Украине, а на днях в сопровождении полицейских и работников миграционной службы доставили в аэропорт "Борисполь" и выдворили за пределы Украины с запретом въезда на 5 лет.

Напомним, криминального авторитета выдворили за пределы страны.