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Кримінального авторитета видворили за межі країни

Кримінального авторитета видворили за межі країни

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Вчора, 2 травня, в межах операції "Мігрант", 43-річного громадянина Грузії, зловмисника з десятирічним тюремним стажем, який порушив міграційне законодавство, поліцейські Вінниччини видворили за межі України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

"Вчора, 2 травня, громадянина Грузії (з десятирічним тюремним стажем, де мав так званий статус "наглядача", який порушив міграційне законодавство – ред.) через міжнародний пункт пропуску "Бориспіль" поліцейські видворили в країну громадянської належності з забороною в’їзду до України терміном на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, майже за півтора місяця поліція задокументувала понад 400 кримінальних правопорушень, вчинених іноземцями.

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