Криминального авторитета выдворили за пределы страны
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Вчера, 2 мая, в рамках операции "Мигрант", 43-летнего гражданина Грузии, злоумышленник с десятилетним тюремным стажем, который нарушил миграционное законодательство, полицейские Винницкой выдворили за пределы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
"Вчера, 2 мая, гражданина Грузии (с десятилетним тюремным стажем, который имел так называемый статус "смотрящего", который нарушил миграционное законодательство - ред.) через международный пункт пропуска "Борисполь" полицейские выдворили в страну гражданской принадлежности с запретом въезда в Украина сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Напомним, почти за полтора месяца полиция задокументировала более 400 уголовных преступлений, совершенных иностранцами.