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В Україні викрили канал нелегалів із Росії до ЄС

В Україні викрили канал нелегалів із Росії до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Прикордонники викрили канал транзиту нелегальних мігрантів із Росії до країн Євросоюзу через територію України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

"З початку минулого року триває розробка злочинного угруповання (в складі вихідців із Таджикистану, Туркменії, Грузії та Азербайджану), причетного до організації транзитного каналу незаконної міграції громадян країн Південно-Східної Азії та Африки (переважно громадян В’єтнаму, Бангладеш, а також Афганістану, Сомалі, Пакистану, Непалу, М’янми) до Росії та далі до українсько-угорської та українсько-польської ділянок кордону через міста Одеса та Київ", - повідомили у прикордонній службі.

Станом на травень цього року правоохоронці задокументували 11 епізодів протиправної діяльності за безпосередньої чи опосередкованої участі 22 осіб, які діяли на території трьох областей України: Луганської, Харківської та Одеської – та у Києві. Також затримано 49 незаконних мігрантів: 25 - з Бангладеша, 12 - з В’єтнама, 5 - з Афганістана, 3 - з Сомалі, 2 - з Пакистана, 1 - з Непала, 1 - з М’янми.

"Трьом основним організаторам повідомлено про підозру, одного з них притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 332 КК України", - зазначили прикордонники.

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Правоохоронці провели заходи, в тому числі обшуки в прикордонні: Харкові, Харківській, Луганській та Одеській областях - зокрема в помешканнях, де утримувалися незаконні мігранти, в місцях проживання організаторів та пособників злочину. У результаті виявлено та вилучено іноземну валюту, банківські картки, транспортні засоби та засоби зв’язку, з використанням яких забезпечувалося функціонування каналу протиправної діяльності.

Проведені оперативно-розшукові та слідчі дії дозволили викрити наступні сегменти розгалуженої злочинної схеми.

Крім того, з метою їх нейтралізації 24 травня правоохоронці за силової підтримки військовослужбовців 10 окремого загону оперативного реагування "ДОЗОР" провели обшуки приватних помешкань окремих жителів Міловського району Луганської області, причетних до незаконного переправлення через державний кордон України громадян В’єтнаму та Афганістану, зазначили у прикордонній службі.

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"28 травня 2019 року громадянину України, який забезпечував функціонування каналу незаконної міграції в межах ділянки відділу прикордонної служби "Мілове" Луганського прикордонного загону, а також громадянці України, яка в вищезазначеній злочинній схемі виконувала роль спостерігача за діями прикордонних нарядів та здійснювала утримання незаконних мігрантів у власному помешканні після їх незаконного переправлення її поплічниками через державний кордон з Російської Федерації в Україну, було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України - ред.)", - повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо, у Хмельницькій області правоохоронці видворили за межі України 39-річного нелегала, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини.

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