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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 108955 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120704 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112275 просмотра

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6 марта, 14:10 • 118378 просмотра

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В Украине отмечают годовщину депортации украинцев во времена СССР

В Украине отмечают годовщину депортации украинцев во времена СССР

Киев  •  УНН

 • 39491 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня впервые на государственном уровне в Украине отмечают День памяти принудительного выселения автохтонных украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Украинского института национальной памяти.

"Сегодня впервые на государственном уровне чтим годовщину депортации. В прошлом году Верховная Рада Украины установила второе воскресенье сентября Днем памяти принудительного выселения автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах", - говорится в сообщении.

По данным Института национальной памяти, 75 лет назад 700 тысяч украинцев были переселены.

"9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о "взаимном обмене населением". Выгоняли украинцев из Польши, а поляков из Украины", - указали в Институте нацпамяти.

"Добровольное переселение" с "равноценным возмещением имущества" обернулось колхозным рабством, голодом и нищетой, годами унижений и лишений без права возвращения на родные земли", - сказал глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.

Как сообщал УНН, в прошлом году Верховная Рада одобрила празднование в 2019 году на государственном уровне 75-й годовщины начала депортации украинский с Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 годах.

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