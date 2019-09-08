В Украине отмечают годовщину депортации украинцев во времена СССР
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Сегодня впервые на государственном уровне в Украине отмечают День памяти принудительного выселения автохтонных украинцев, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Украинского института национальной памяти.
"Сегодня впервые на государственном уровне чтим годовщину депортации. В прошлом году Верховная Рада Украины установила второе воскресенье сентября Днем памяти принудительного выселения автохтонных украинцев с Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах", - говорится в сообщении.
По данным Института национальной памяти, 75 лет назад 700 тысяч украинцев были переселены.
"9 сентября 1944 года в Люблине СССР и Польша заключили соглашение о "взаимном обмене населением". Выгоняли украинцев из Польши, а поляков из Украины", - указали в Институте нацпамяти.
"Добровольное переселение" с "равноценным возмещением имущества" обернулось колхозным рабством, голодом и нищетой, годами унижений и лишений без права возвращения на родные земли", - сказал глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.
Как сообщал УНН, в прошлом году Верховная Рада одобрила празднование в 2019 году на государственном уровне 75-й годовщины начала депортации украинский с Лемковщины, Надсанья, Холмщины, Южного Подляшья, Любачивщины, Западной Бойкивщини в 1944-1951 годах.