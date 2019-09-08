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В Україні відзначають роковини депортації українців у часи СРСР

В Україні відзначають роковини депортації українців у часи СРСР

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Сьогодні вперше на державному рівні в Україні відзначають День пам’яті примусового виселення автохтонних українців, передає УНН із посиланням на пресцентр Українського інституту національної пам’яті.

"Сьогодні вперше на державному рівні вшановуємо роковини депортації. Торік Верховна Рада України встановила другу неділю вересня Днем пам’яті примусового виселення автохтонних українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944–1951 роках", - йдеться у повідомленні.

За даними Інституту національної пам’яті, 75 років тому 700 тисяч українців були переселені.

"9 вересня 1944 року в Любліні СРСР та Польща уклали угоду про "взаємний обмін населенням". Виганяли українців з Польщі, а поляків з України", - вказали в Інституті нацпам'яті.

"Добровільне переселення" з "рівноцінним відшкодуванням майна" обернулося колгоспним рабством, голодом та злиднями, роками принижень та поневірянь без права повернення на рідні землі", - сказав голова Українського інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович.

Як повідомляв УНН, минулого року Верховна Рада схвалила відзначення у 2019 році на державному рівні 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.

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