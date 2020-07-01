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В Украине открылся первый центр поддержки предпринимателей

В Украине открылся первый центр поддержки предпринимателей

Киев  •  УНН

 • 9822 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. В Харькове заработал первый в Украине Центр поддержки предпринимателей Дія.Бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента, передает УНН.

"В рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по созданию программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса Национальный проект по развитию предпринимательства Дія.Бизнес официально открыл свой первый Центр поддержки предпринимателей совместно с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса в Харькове", - говорится в сообщении.

По словам вицепремьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, до конца 2020 года Минцифры планирует открыть в разных уголках Украины еще два таких центра.

"Начиная со 2 июля, каждый предприниматель сможет получить в Центре профессиональные консультации по поиску и валидации бизнес-идеи, создание бизнес-плана, систематизации бизнес-процессов, финансового менеджмента, доступа к финансам, HR, маркетинга, продаж, юридической поддержки, фандрейзинга и т.д. Также предприниматели смогут учиться по системным образовательными программами и посещать воркшопы, мастер-классы, использовать поп-ап-локацию для тестирования собственного продукта", - отметили в Офисе Президента.

Напомним, в середине июня регистрация новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП) впервые превысила докарантинний уровень.

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