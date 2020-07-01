В Україні відкрився перший центр підтримки підприємців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. У Харкові запрацював перший в Україні Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента, передає УНН.
"У межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського щодо створення програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу Національний проект із розвитку підприємництва Дія.Бізнес офіційно відкрив свій перший Центр підтримки підприємців разом з консалтинговою зоною для представників мікро-, малого та середнього бізнесу в Харкові", - йдеться в повідомленні.
За словами віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, до кінця 2020 року Мінцифри планує відкрити в різних куточках України ще два такі центри.
"Починаючи з 2 липня, кожен підприємець зможе отримати в Центрі фахові консультації щодо пошуку та валідації бізнес-ідеї, створення бізнес-плану, систематизації бізнес-процесів, фінансового менеджменту, доступу до фінансів, HR, маркетингу, продажів, юридичної підтримки, фандрейзингу тощо. Також підприємці зможуть навчатися за системними освітніми програмами та відвідувати воркшопи, майстер-класи, використовувати поп-ап-локацію для тестування власного продукту", - зазначили в Офісі Президента.
Нагадаємо, у середині червня реєстрація нових фізичних осіб-підприємців (ФОП) вперше перевищила докарантинний рівень.