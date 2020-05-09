В Украине от COVID-19 излечилось уже 2 909 пациентов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине уже выздоровели 2 909 пациентов от COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.
“В целом 2 909 пациентов уже выздоровели, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате осложнений, вызванных болезнью, умерло 376 человек, из них 19 медработников.
“Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%)”, — отмечается в сообщении.
Также на амбулаторном лечении 10 082 пациентов, из них 845 детей и 2343 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4628 человек, из них 181 ребенок и 511 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 190 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.
Кроме того, сообщается, что в целом случаев COVID-19 подтверждено:
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- Винницкая обл. — 522 (278 выздоровели)
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- Волынская обл. — 445 (119 выздоровели)
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- Днепропетровская обл. — 681 (75 выздоровели)
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- Донецкая обл. — 99 (20 выздоровели)
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- Житомирская обл. — 485 (47 выздоровели)
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- Закарпатская обл. — 678 (99 выздоровели)
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- Запорожская обл. — 320 (119 выздоровели)
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- Ивано-Франковская обл. — 1095 (181 выздоровели)
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- г. Киев — 1771 (134 выздоровели)
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- Киевская обл. — 959 (117 выздоровели)
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- Кировоградская обл. — 411 (238 выздоровели)
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- Луганская обл. — 42 (14 выздоровели)
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- Львовская обл. — 699 (143 выздоровели)
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- Николаевская обл. — 204 (49 выздоровели)
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- Одесская обл. — 619 (27 выздоровели)
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- Полтавская обл. — 240 (104 выздоровели)
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- Ровенская обл. — 877 (142 выздоровели)
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- Сумская обл. — 152 (72 выздоровели)
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- Тернопольская обл. — 977 (282 выздоровели)
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- Харьковская обл. — 528 (61 выздоровел)
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- Херсонская обл. — 156 (69 выздоровели)
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- Хмельницкая обл. — 165 (48 выздоровели)
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- Черкасская обл. — 333 (140 выздоровели)
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- Черновицкая обл. — 2179 (320 выздоровели)
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- Черниговская обл. — 73 (11 выздоровели).
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Напомним, в Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376.
Как сообщалось, в Украине COVID-19 заболело уже 2854 медика.