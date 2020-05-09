В Україні на COVID-19 захворіло вже 2 854 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіло 2 854 медиків та 1 026 дітей. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу захворіло 515 осіб, з них 49 дітей та 96 медичних працівники... Зафіксовано 15 летальних випадків. При цьому 203 пацієнта одужало. Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 14 710 людей, з них 1 026 дітей, а також 2 854 медичних працівників. При цьому загалом одужало 2 909 осіб, 376 летальних випадків”, — зазначив він.
Як повідомлялося, з 11 травня відбудеться послаблення карантинних обмежень, зокрема будуть відкриті парки, сквери, салони краси, заклади громадського харчування “на виніс” та стоматологи.