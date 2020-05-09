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В Украине на COVID-19 заболело уже 2854 медиков

Киев • УНН

 • 12032 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. В Украине с начала пандемии на COVID-19 заболело 2854 медика и 1026 детей. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

В Украине на COVID-19 заболело уже 2854 медиков

“За прошедшие сутки заболело 515 человек, из них 49 детей и 96 медицинских работника... Зафиксировано 15 летальных случаев. При этом 203 пациента выздоровели. Всего за все время пандемии в Украине заболело 14710 человек, из них 1026 детей, а также 2854 медицинских работников. При этом в целом выписаны 2909 человек, 376 летальных случаев”, — отметил он.

Как сообщалось, с 11 мая произойдет ослабление карантинных ограничений, в частности будут открыты парки, скверы, салоны красоты, заведения общественного питания “на вынос” и стоматологи.

Украинские Национальные Новости

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