В Україні від COVID-19 одужало вже 2 909 пацієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В Україні вже одужало 2 909 пацієнтів від COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я.
“Загалом 2 909 пацієнтів вже одужали, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 376 людей, з них 19 медпрацівників.
“Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%)”, — зазначається в повідомленні.
Також на амбулаторному лікуванні 10 082 пацієнти, з них 845 дітей та 2 343 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4 628 осіб, з них 181 дитина та 511 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 190 людей, зокрема одна дитина та 17 медиків.
Окрім того, повідомляється, що загалом випадків COVID-19 підтверджено:
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- Вінницька обл. — 522 (278 одужали);
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- Волинська обл. — 445 (119 одужали);
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- Дніпропетровська обл. — 681 (75 одужали);
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- Донецька обл. — 99 (20 одужали);
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- Житомирська обл. — 485 (47 одужали);
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- Закарпатська обл. — 678 (99 одужали);
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- Запорізька обл. — 320 (119 одужали);
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- Івано-Франківська обл. — 1 095 (181 одужали);
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- м. Київ — 1 771 (134 одужали);
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- Київська обл. — 959 (117 одужали);
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- Кіровоградська обл. — 411 (238 одужали);
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- Луганська обл. — 42 (14 одужали);
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- Львівська обл. — 699 (143 одужали);
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- Миколаївська обл. — 204 (49 одужали);
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- Одеська обл. — 619 (27 одужали);
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- Полтавська обл. — 240 (104 одужали);
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- Рівненська обл. — 877 (142 одужали);
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- Сумська обл. — 152 (72 одужали);
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- Тернопільська обл. — 977 (282 одужали);
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- Харківська обл. — 528 (61 одужав);
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- Херсонська обл. — 156 (69 одужали);
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- Хмельницька обл. — 165 (48 одужали);
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- Черкаська обл. — 333 (140 одужали);
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- Чернівецька обл. — 2 179 (320 одужали);
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- Чернігівська обл. — 73 (11 одужали).
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Нагадаємо, в Україні вже 14 710 випадків COVID-19, з них летальні 376.
Як повідомлялося, в Україні на COVID-19 захворіло вже 2 854 медиків.