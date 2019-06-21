В Украине сохранится самый высокий уровень пожароопасности

"По прогнозу Укргидрометцентра, 21-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.

По Киеву и Киевской области 21-23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в Украине 21 июня ожидается в большинстве областей сухая жаркая погода, на западе пройдут дожди.

Температура воздуха днем достигнет местами 36 градусов выше нуля.