В Украине сохранится самый высокий уровень пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Украине до конца недели сохранится самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По прогнозу Укргидрометцентра, 21-23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.
По Киеву и Киевской области 21-23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Напомним, в Украине 21 июня ожидается в большинстве областей сухая жаркая погода, на западе пройдут дожди.
Температура воздуха днем достигнет местами 36 градусов выше нуля.