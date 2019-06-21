Українців попередили про грози та град
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У низці областей України у п'ятницю, 21 червня, очікуються грози, град та шквали. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, упродовж доби 21 червня в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с", - вказали у відомстві.
Нагадаємо, в Україні 21 червня очікується у більшості областей суха спекотна погода, на заході дощитиме.
Температура повітря вдень сягатиме місцями 36 градусів вище нуля.