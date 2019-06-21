Украинские предупредили о грозах и граде
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В ряде областей Украины в пятницу, 21 июня, ожидаются грозы, град и шквалы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"По прогнозу Укргидрометцентра, в течение суток 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - указали в ведомстве.
Напомним, в Украине 21 июня ожидается в большинстве областей сухая жаркая погода, на западе пройдут дожди.
Температура воздуха днем достигнет местами 36 градусов выше нуля.