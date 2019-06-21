В Україні утримається найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В Україні до кінця тижня утримається найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"За прогнозом Укргідрометцентру, 21-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали у відомстві.
По Києву та Київській області 21-23 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Нагадаємо, в Україні 21 червня очікується у більшості областей суха спекотна погода, на заході дощитиме.
Температура повітря вдень сягатиме місцями 36 градусів вище нуля.