В Украине в этом году зафиксировано почти 600 надругательств над могилами
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. За январь-май 2019 года в Украине учтено почти 600 уголовных правонарушений в отношении надругательств над могилами. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
Так, в Украине за январь-май 2019 года учтено 597 уголовных производств по статье 297 УК Украины - надругательство над могилой. Всего зарегистрировано 667 уголовных преступлений, из них закрыто 70 производств.
Напомним, на протяжении 2014-2018 годов в Украине учтено более 9 тыс. уголовных правонарушений в отношении надругательств над могилами.
Как сообщал УНН, полиция в Винницкой области задержала 14-летнего подростка, который повредил 60 памятников на кладбище.
Напомним, в Павлоградском районе неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны.