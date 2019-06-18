В Украине в этом году зафиксировано почти 600 надругательств над могилами

Так, в Украине за январь-май 2019 года учтено 597 уголовных производств по статье 297 УК Украины - надругательство над могилой. Всего зарегистрировано 667 уголовных преступлений, из них закрыто 70 производств.

Напомним, на протяжении 2014-2018 годов в Украине учтено более 9 тыс. уголовных правонарушений в отношении надругательств над могилами.



Как сообщал УНН, полиция в Винницкой области задержала 14-летнего подростка, который повредил 60 памятников на кладбище.



Напомним, в Павлоградском районе неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны.