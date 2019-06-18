В Україні у цьому році зафіксовано майже 600 наруг над могилами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. За січень-травень 2019 року в Україні обліковано майже 600 кримінальних правопорушень стосовно наруг над могилами. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України у відповіді на запит кореспондента УНН.
Так, в Україні за січень-травень 2019 року обліковано 597 кримінальних проваджень за статтею 297 КК України – наруга над могилою. Загалом зареєстровано 667 кримінальних правопорушень, з них закрито 70 проваджень.
Нагадаємо, упродовж 2014-2018 років в Україні обліковано понад 9 тис. кримінальних правопорушень стосовно наруг над могилами.
Як повідомляв УНН, поліція на Вінничині затримала 14-річного підлітка, який пошкодив 60 пам’ятників на кладовищі.
Нагадаємо, у Павлоградському районі невідомі пошкодили монумент пам’яті Воїнам Другої світової війни.