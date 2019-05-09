На Дніпропетровщині розтрощили монумент пам’яті воїнам Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У Павлоградському районі невідомі пошкодили монумент пам’яті Воїнам Другої світової війни, передає УНН з посиланням на повідомлення поліції.
"9 травня о 10:50 на спецлінію "102" надійшло повідомлення від мешканця с. Межиріч Павлоградського району про те, що в ніч з 8 на 9 травня невідомі особи пошкодили монумент пам’яті Воїнам Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.
Відомості про подію внесені до журналу єдиного обліку в Павлоградському відділі поліції. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Зараз встановлюються всі обставини події та особи, причетні до скоєння правопорушення.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого).
Нагадаємо, націоналісти пошкодили погруддя генералу Ватутіну на Чернігівщині.