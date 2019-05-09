В Днепропетровской области разбили монумент памяти воинам Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В Павлоградском районе неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции.
"9 мая в 10:50 по спецлинии "102" поступило сообщение от жителя с. Междуречье Павлоградского района о том, что в ночь с 8 на 9 мая неизвестные лица повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
Сведения о событии внесены в журнал единого учета в Павлоградском отделе полиции. На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению правонарушения.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).
Напомним, националисты повредили бюст генералу Ватутину в Черниговской области.