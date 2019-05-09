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В Днепропетровской области разбили монумент памяти воинам Второй мировой

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В Павлоградском районе неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции.

"9 мая в 10:50 по спецлинии "102" поступило сообщение от жителя с. Междуречье Павлоградского района о том, что в ночь с 8 на 9 мая неизвестные лица повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в журнал единого учета в Павлоградском отделе полиции. На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению правонарушения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего).

Напомним, националисты повредили бюст генералу Ватутину в Черниговской области.

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