В Украине в незаконном обороте более 3 млн единиц оружия - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Украине на сегодняшний день находится в нелегальном обороте свыше 3 млн единиц нарезного оружия. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНН.
"Согласно данным МВД, мы имеем в стране более 3 млн нелегального нарезного оружия. За 9 месяцев этого года официально зарегистрировано 1241 убийство", - сказал он.
За это время, по словам генпрокурора, 1717 разбоев.
Напомним, правоохранительные органы с 2014 года по 2018 год изъяли 9 тыс. гранат, 212 мин, 15 тонн взрывчатки, 4,5 тыс. единиц нарезного оружия и тому подобное.
Ранее заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что в Украине "гуляет" около 400 тыс. единиц неучтенного оружия, которое, по его убеждению, завезено из зоны боевых действий на Донбассе.