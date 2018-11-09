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В Україні у незаконному обігу понад 3 млн одиниць зброї - Луценко

В Україні у незаконному обігу понад 3 млн одиниць зброї - Луценко

Київ • УНН

 • 12664 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні на сьогодні перебуває в нелегальному обігу понад 3 млн одиниць нарізної зброї. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.

“Згідно з даними МВС, ми маємо в країні понад 3 млн нелегальної нарізної зброї. За 9 місяців цього року офіційно зареєстровано 1241 вбивство”, — сказав він.

За цей час, за словами Генпрокурора, 1717 розбоїв.

Нагадаємо, правоохоронні органи з 2014 по 2018 рік вилучили 9 тис. гранат, 212 мін, 15 тонн вибухівки, 4,5 тис. одиниць нарізної зброї тощо.

Раніше заступник Генерального прокурора - Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що в Україні "гуляє" близько 400 тис. одиниць необлікованої зброї, яка, на його переконання, завезена з зони бойових дій на Донбасі.

Українські Національні Новини

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