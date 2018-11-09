В Україні у незаконному обігу понад 3 млн одиниць зброї - Луценко

КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україні на сьогодні перебуває в нелегальному обігу понад 3 млн одиниць нарізної зброї. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю одному з українських телеканалів, передає УНН.