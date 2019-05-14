В апреле вырос спрос на электромобили
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В апреле этого года по сравнению с апрельским результатом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 67%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ассоциацию автопроизводителей "Укравтопром".
"В апреле украинцы поставили на учет 535 автомобилей, работающих исключительно на электротяге - 495 легковых и 40 коммерческих авто. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 67 процентов", - говорится в сообщении.
При этом, по данным Укравтопрома, практически одинаково увеличились регистрации как легковых, так и коммерческих электромобилей, на 67,2 и 66,7 процентов соответственно.
В ассоциации отметили, что, в основном, украинский парк электрокаров продолжает пополняться за счет импортного секонд-хенда.
"В апрельских регистрациях доля импортируемых машин с пробегом составила 91%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 82 процентам", - отметили в ассоциации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министерство инфраструктуры хочет производить Tesla в Украине
По ее данным, наиболее популярными моделями автомобилей с нулевым уровнем выбросов в прошлом месяце были: NISSAN Leaf - 251 шт. (246 шт. - б/у) TESLA Model S - 49 шт. (48 шт. - б/у) RENAULT Kangoo - 38 шт. (37 шт. - б/у) RENAULT Zoe - 28 (26 шт. - б/у) JAGUAR I-Pace - 24 шт. (все новые).
"Всего за четыре месяца с начала года украинские номера получили 1914 электромобилей, что на 73% больше чем за аналогичный период прошлого года", - отметили в "Укравтопроме".
Напомним, в Украине зарегистрировано более 840 электрокаров марки Tesla.