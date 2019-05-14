У квітні зріс попит на електромобілі

"У квітні українці поставили на облік 535 автомобілів, що працюють виключно на електротязі – 495 легкових і 40 комерційних авто. Таким чином, у порівнянні з квітневим результатом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 67 відсотків", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за даними Укравтопрому, практично однаково збільшилися реєстрації як легкових, так і комерційних електромобілів, на 67,2 та 66,7 відсотків відповідно.

В асоціації зазначили, що, в основному, український парк електрокарів продовжує поповнюватися за рахунок імпортного секонд-хенду.

"У квітневих реєстраціях частка імпортованих машин з пробігом склала 91%, тоді як роком раніше цей показник дорівнював 82 відсоткам", - зазначили в асоціації.

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За її даними, найбільш популярними моделями автомобілів з нульовим рівнем викидів минулого місяця були: NISSAN Leaf – 251 шт. (246 шт. – б/в); TESLA Model S – 49 шт. (48 шт. – б/в); RENAULT Kangoo – 38 шт. (37 шт. – б/в); RENAULT Zoe – 28 (26 шт. – б/в); JAGUAR I-Pace – 24 шт. (усі нові).

"Всього за чотири місяці з початку року українські номери отримали 1914 електромобілів, що на 73% більше ніж за аналогічний період минулого року", - зазначили в "Укравтопромі".

Нагадаємо, в Україні зареєстровано понад 840 електрокарів марки Tesla.