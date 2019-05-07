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Міністерство інфраструктури хоче виготовляти Tesla в Україні

Міністерство інфраструктури хоче виготовляти Tesla в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністерство інфраструктури розраховує на переговори з компанією Tesla щодо будівництва їх першого заводу в Україні. Про це Міністр інфраструктури Володимир Омелян написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Як зазначив міністр, після ухвалення у парламенті законопроектів №№8159, 8160 про створення ринку виробництва електрокарів, чарджерів і батарей до них, видобутку літію та супутніх елементів, можна буде розпочати повноцінні переговори з Tesla щодо будівництва їх першого європейського заводу в Україні.

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"Ці закони дають інвестору найкращі умови у світі, а Україні - шанс створити з нуля високотехнологічну експортоорієнтовану нову галузь економіки", - зазначив Омелян.

Як повідомляв УНН, в Україні зростає попит на електромобілі.

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