Міністерство інфраструктури хоче виготовляти Tesla в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністерство інфраструктури розраховує на переговори з компанією Tesla щодо будівництва їх першого заводу в Україні. Про це Міністр інфраструктури Володимир Омелян написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Як зазначив міністр, після ухвалення у парламенті законопроектів №№8159, 8160 про створення ринку виробництва електрокарів, чарджерів і батарей до них, видобутку літію та супутніх елементів, можна буде розпочати повноцінні переговори з Tesla щодо будівництва їх першого європейського заводу в Україні.
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"Ці закони дають інвестору найкращі умови у світі, а Україні - шанс створити з нуля високотехнологічну експортоорієнтовану нову галузь економіки", - зазначив Омелян.
Як повідомляв УНН, в Україні зростає попит на електромобілі.