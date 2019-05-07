Министерство инфраструктуры хочет производить Tesla в Украине

Как отметил министр, после принятия в парламенте законопроектов №№8159, 8160 о создании рынка электрокаров, чарджера и батарей к ним, добычи лития и сопутствующих элементов, можно будет начать полноценные переговоры с Tesla по строительству их первого европейского завода в Украине.

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"Эти законы дают инвестору лучшие условия в мире, а Украина - шанс создать с нуля высокотехнологичную экспортоориентированную новую отрасль экономики", - отметил Омелян.

Как сообщал УНН, в Украине растет спрос на электромобили.