Министерство инфраструктуры хочет производить Tesla в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Министерство инфраструктуры рассчитывает на переговоры с компанией Tesla по строительству их первого завода в Украине. Об этом Министр инфраструктуры Владимир Омелян написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
Как отметил министр, после принятия в парламенте законопроектов №№8159, 8160 о создании рынка электрокаров, чарджера и батарей к ним, добычи лития и сопутствующих элементов, можно будет начать полноценные переговоры с Tesla по строительству их первого европейского завода в Украине.
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"Эти законы дают инвестору лучшие условия в мире, а Украина - шанс создать с нуля высокотехнологичную экспортоориентированную новую отрасль экономики", - отметил Омелян.
Как сообщал УНН, в Украине растет спрос на электромобили.