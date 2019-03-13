В Україні зростає попит на електромобілі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. За два місяці з початку року в Україні первинну реєстрацію пройшли 814 легкових електромобілів, що на 69% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Лідером українського ринку автомобілів на електротязі залишається Nissan Leaf. За два місяці 422 таких автомобілі отримали українські номери. При цьому лише 11 автомобілів з цієї кількості були новими.
Другою за популярністю стала Tesla Model S – 65 шт. (2 нових автомобілі і 63 старих).
На третьому місці BMW i3 - 62 первинні реєстрації, через які пройшли пів сотні б/в і 12 нових машин.
Електромобіль Renault Zoe вибрали 46 українців і це четвертий результат. З цих 46 Renault Zoe новими були лише 6 автомобілів.
Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів FIAT 500e. З січня по лютий 35 вживаних автомобілів отримали українську прописку.
У той же час Jaguar I-Pace посів лише восьму сходинку рейтингу з результатом 21 зареєстрований автомобіль. Але при цьому все електромобілі цієї моделі були новими. Таким чином, на сьогодні, Jaguar I-Pace є бестселером на українському ринку нових електрокарів.
Раніше УНН повідомляв, що електромобілі не зупинять зростання попиту на нафту.