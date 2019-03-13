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В Украине растет спрос на электромобили

В Украине растет спрос на электромобили

Киев  •  УНН

 • 11640 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. За два месяца с начала года в Украине первичную регистрацию прошли 814 легковых электромобилей, что на 69% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Лидером украинского рынка автомобилей на электротяге остается Nissan Leaf. За два месяца 422 таких автомобиля получили украинские номера. При этом лишь 11 автомобилей из этого количества были новыми.

Второй по популярности стала Tesla Model S - 65 шт. (2 новых автомобиля и 63 старых).

На третьем месте BMW i3 - 62 первичные регистрации, через которые прошли полсотни б / у и 12 новых машин.

Электромобиль Renault Zoe выбрали 46 украинцев и это четвертый результат. Из этих 46 Renault Zoe новыми были только 6 автомобилей.

Замыкает пятерку самых популярных электромобилей FIAT 500e. С января по февраль 35 бывших в употреблении электромобилей получили украинскую прописку.

В то же время Jaguar I-Pace занял лишь восьмую строчку рейтинга с результатом 21 зарегистрирован автомобиль. Но при этом все электромобили этой модели были новыми. Таким образом, на сегодня, Jaguar I-Pace является бестселлером на украинском рынке новых электрокаров.

Ранее УНН сообщал, что электромобили не остановят рост спроса на нефть.

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