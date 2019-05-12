В Украине в апреле подешевели фрукты и яйца
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Базовая инфляция в апреле замедлилась до 7,4% в годовом измерении с 7,6% в марте. Несколько сдерживало инфляцию сырых продуктов удешевления фруктов. Также продолжалось падение цен на яйца учитывая значительный прирост продукции в птицеводстве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Рост цен на сырые продукты питания ускорился (до 5,1% г / г). В частности, после снижения в марте вновь повысились темпы роста стоимости овощей борщового набора прежде всего за счет цен на лук и белокочанную капусту. Несколько сдерживало инфляцию сырых продуктов удешевления фруктов. Также продолжалось падение цен на яйца учитывая значительный прирост продукции в птицеводстве", - сообщили в НБУ.
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Как сообщал УНН, инфляция на потребительском рынке в апреле 2019 года по сравнению с мартом 2019 составила 1,0%, с начала года - 3,4%.
Напомним, за первые три месяца цена на хлеб в Украине в среднем подросла почти 3,7%, гречка подорожала на 3,1%, а ячневая крупа - на 7%.