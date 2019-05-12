В Україні у квітні подешевшали фрукти та яйця

КИЇВ. 12 травня. УНН. Базова інфляція у квітні сповільнилася до 7,4% у річному вимірі з 7,6% у березні. Дещо стримувало інфляцію сирих продуктів здешевлення фруктів. Також тривало падіння цін на яйця з огляду на значний приріст продукції в птахівництві. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.