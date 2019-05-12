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В Україні у квітні подешевшали фрукти та яйця

В Україні у квітні подешевшали фрукти та яйця

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Базова інфляція у квітні сповільнилася до 7,4% у річному вимірі з 7,6% у березні. Дещо стримувало інфляцію сирих продуктів здешевлення фруктів. Також тривало падіння цін на яйця з огляду на значний приріст продукції в птахівництві. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.

"Зростання цін на сирі продукти харчування прискорилося (до 5,1% р/р). Зокрема, після зниження у березні знов підвищилися темпи зростання вартості овочів борщового набору насамперед за рахунок цін на цибулю та білокачанну капусту. Дещо стримувало інфляцію сирих продуктів здешевлення фруктів. Також тривало падіння цін на яйця з огляду на значний приріст продукції в птахівництві", - повідомили у НБУ.

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Як повідомляв УНН, інфляція на споживчому ринку у квітні 2019 року порівняно із березнем 2019 року становила 1,0%, з початку року – 3,4%.

Нагадаємо, за перші три місяці ціна на хліб в Україні в середньому підросла на майже 3,7 %, гречка здорожчала на 3,1 %, а ячна крупа - на майже 7 %.

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